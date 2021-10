Palm staat op het punt zijn eerste nieuwe product in drie jaar te lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Palm heeft op Twitter geplaagd over een nieuwe productaankondiging die op 26 oktober zal plaatsvinden. Helaas raden we voor oude Palm-fans niet aan om al te hoge verwachtingen te koesteren.

Kijkend naar de teaser-tweet - die luidt: "Maak je klaar #PalmCrew! We hebben iets speciaals waar we aan hebben gewerkt voor je" - lijkt het erop dat Palm zijn merklogo op een paar draadloze oordopjes drukt.

De wazige silhouetten tegen een kleurrijke achtergrondverlichting lijken erg op de klassieke AirPods-stijl TWS- oordopjes, compleet met de externe steel en een siliconen tip die in het oor gaat.

Maak je klaar #PalmCrew ! We hebben iets speciaals waar we voor jullie aan hebben gewerkt. pic.twitter.com/hTudi0tDsu — Palm (@palm) 12 oktober 2021

Als het beeld inderdaad is wat het lijkt, is het misschien gewoon het zout in de wond wrijven voor die oude Palm-liefhebbers die misschien nog steeds vasthouden aan iets dat meer lijkt op de Treo- en Palm Pre- modellen van weleer.

Palm kwam in 2018 terug op de markt als een kleine telefoonfabrikant en bood een apparaat aan dat veel, veel kleiner was dan een traditionele smartphone en een apparaat dat als back-up kon dienen.

Het idee was dat je hem in een zak kon stoppen als je aan het hardlopen was, of als je even weg wilde van je belangrijkste smartphone, maar nog steeds bereikbaar bent vanaf hetzelfde nummer.

Sindsdien is het relatief stil geweest en is het niet opgevolgd met een verfijnd, beter model. Nu lijkt het erop dat het bedrijf springt op de groeiende TWS-markt.