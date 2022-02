Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de Find X5-telefoonserie introduceerde Oppo een nieuw paar echte draadloze oordopjes in zijn Enco-assortiment, genaamd Enco X2. Om ze in het perspectief te plaatsen van de toonaangevende AirPods: het zijn in wezen de AirPods Pro -concurrenten van Oppo. Hoewel, ze zijn meer geprijsd zoals de standaard AirPods van de derde generatie .

Er is wel iets meer aan de hand dan dat. Oppo's Enco X2 heeft een ontwerp met twee drivers, wat niet zo gebruikelijk is in in-ear TWS-oordopjes voor de massamarkt.

Deze combineert een vlakke tweeter met vier magneten en een dynamische driver van 11 mm. Gecombineerd zegt Oppo dat ze geweldige hoge en lage tonen leveren, met een frequentierespons van 20 Hz tot 40 kHz.

Er is ook ingebouwde ruisonderdrukking, die een breed frequentiebereik dekt en tot 45dB aan extern geluid blokkeert.

Bovendien krijg je met Bluetooth 5.2- en LHDC 4.0-ondersteuning een hoge resolutie audioweergave tot 900 kbps in combinatie met een Oppo Find X5 Pro.

Met deze lancering en de uitgelichte specificaties is het duidelijk dat Oppo wil gaan voor die markt van mensen die echt om specificaties en audiobitrates geven. Maar ze kunnen voor bijna iedereen net zo handig en nuttig zijn.

Het hebben van een grote driver en speciale tweeter zou een geweldige luisterervaring moeten betekenen, met vrijwel elke hoorbare frequentie goed verzorgd, en een goede scheiding tussen hoge en lage tonen.

De Oppo Enco X2 is vanaf 15 april verkrijgbaar in zwart-wit en kost £ 169 in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.