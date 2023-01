OnePlus Buds Pro 2 bieden ruimtelijk audio-effect, ANC en dual-driver ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de afgelopen jaren stappen gezet op de markt van betaalbare oortelefoons, en - naast de lancering van zijn nieuwste vlaggenschip - heeft het bedrijf als onderdeel van zijn lancering in China het deksel van zijn volgende premium buds gelicht.

De OnePlus Buds Pro 2 brengen het ontwerp van het eerste-gen model, maar upgraden de internals om beter, meer meeslepend geluid en ruisonderdrukking te bieden.

Wat interessant is aan dit paar knoppen is dat het - net als Huawei's recente Pro-model - een dual driver systeem heeft dat bestaat uit een grote 11mm woofer en een 6mm tweeter.

De grotere driver is ontworpen om krachtige, responsieve bas te leveren zonder kwaliteitsverlies, terwijl de kleinere tweeter er is om de helderheid in de hogere frequenties en in de zang te verbeteren.

OnePlus bouwde dit systeem niet alleen. Het werkte samen met audio-specialist Dynaudio om deze oplossing te ontwikkelen. Als je die naam nog niet eerder hebt gehoord, het is een bedrijf dat regelmatig achter de schermen samenwerkt met OnePlus en andere fabrikanten en helpt bij het ontwikkelen van verschillende audio-oplossingen en technologieën in smartphones en oortelefoons.

OnePlus springt ook aan boord van de Spatial Audio-bandwagen en zegt dat het "een nieuwe standaard heeft gezet" voor de technologie, tenminste, als je een Android-telefoongebruiker bent.

De Buds Pro 2 hebben een speciaal algoritme dat niet alleen Spatial Audio levert, maar ook stereo-audiomixen kan "upmixen" om te profiteren van het bredere geluid, waardoor het effect van stereogeluidsbronnen wordt nagebootst.

Dit - in combinatie met zes sensoren voor het volgen van hoofdbewegingen - betekent dat hoe je je hoofd ook draait, de richting van de audio in het midden blijft.

Er is ook ANC, dat tot 48 dB aan externe omgevingsgeluiden onderdrukt, en deze ruisonderdrukking past zich aan uw eigen gehoor aan met behulp van microfoons om eventuele geluidslekken te detecteren, zodat het zijn werk effectief doet, ongeacht de vorm van uw oren.

Wat betreft de basisprestaties is er genoeg te beleven. De nieuwe oortelefoons hebben Bluetooth 5.3 LE audio en kunnen - met de combinatie van oortelefoon en batterij - tot 39 uur muziek afspelen.

We hebben nog geen prijs voor buiten China, maar - net als de OnePlus 11 5G - zullen de Buds Pro 2 tijdens het evenement in New Delhi op 7 februari worden onthuld voor wereldwijde markten.

