Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naast de OnePlus 11 is de Chinese fabrikant van plan om binnenkort een nieuw paar draadloze oordopjes te onthullen - waarschijnlijk tijdens zijn evenement van 7 februari in India.

Je hoeft echter niet zo lang te wachten om ze te zien - een paar, wat lijkt op, OnePlus pers- en marketingafbeeldingen zijn al online verschenen.

De bekende leaker Evan Blass heeft een paar foto's van de aanstaande in-ears op zijn Twitter-feed geplaatst, inclusief een "unboxing" die laat zien wat je allemaal krijgt bij aankoop.

Er zijn weinig details, maar tijdens eerdere lekken zijn we al het een en ander te weten gekomen, dus je kunt een idee krijgen van wat je kunt verwachten.

De Buds Pro 2 komt in drie kleuren, zo lijkt het, groen (om te matchen met een van de nieuwe OnePlus 11-varianten), zwart en wit.

Ze zullen worden gemaakt in samenwerking met Dynaudio, dat zijn merknaam op de oplaadhoes heeft gegraveerd, terwijl de batterijduur naar verluidt tot 38 uur zaak en knoppen gecombineerd zal zijn.

Volgens speculaties zullen de buds dubbele drivers hebben - 6 mm en 11 mm - in elk oor en, naar wij aannemen, actieve ruisonderdrukking. De Buds Pro van de eerste generatie had dit al, dus er is geen reden waarom het deze keer zou ontbreken.

De prijs moet nog bekend worden gemaakt, maar aangezien de originele modellen werden gelanceerd voor £139, kun je verwachten dat de vervangers rond dezelfde prijs zitten.

Geschreven door Rik Henderson.