OnePlus Buds Pro 2 renders tonen een zeer vertrouwd ontwerp

(Pocket-lint) - De eerste OnePlus Buds Pro 2 renders tonen een ontwerp dat erg lijkt op Apple's populaire AirPods Pro in een nogal kekke groene kleur.

De volgende oordopjes die uitkomen voor OnePlus worden al begin 2023 verwacht, maar een nieuw lek van Kuba Wojciechowski lijkt te bevestigen dat het bedrijf een nieuwe partner heeft. Als het klopt, worden deze Olive Green oordopjes mede gemaakt met Dynaudio.

Het lek en de bijbehorende renders tonen OnePlus Buds Pro 2 met schuine oordopjes voor een betere pasvorm en een combinatie van matte en glanzende afwerking. Deze dingen lijken op de bestaande OnePlus Buds Pro, maar ook iets anders. Een deel daarvan zou de kleur kunnen zijn, eentje waar we hoe dan ook absoluut voor zijn.

We krijgen ook een blik op de oplaadcase waarin het Dynaudio-merk is gegraveerd, evenals een oplaad-LED. De oplaaddoos heeft dezelfde olijfgroene afwerking voor een ultieme esthetiek. Aangenomen dat je van groen houdt.

Je houdt van dat groen, of niet? We weten niet of we vrienden kunnen zijn als dat niet zo is.

Qua specificaties verwachten we 11mm en 6mm dubbele drivers met ondersteuning voor ruisonderdrukking. De batterijduur is naar verluidt maximaal 38 uur met alle audiotrucs uitgeschakeld als je de oplaadcase in aanmerking neemt. Draadloos opladen wordt ook ondersteund.

In termen van een release wordt ons verteld dat het eerste kwartaal van 2023 een goede gok lijkt. We zullen waarschijnlijk meer gaan horen over deze dingen, hopelijk met meer kleuren, te zijner tijd.

