OnePlus Buds Pro 2 draadloze oordopjes aangeprezen voor lancering in Q1 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus is over tijd voor een refresh van zijn Buds Pro draadloze oordopjes en een nieuw rapport heeft de Buds Pro 2 aangekondigd naast de OnePlus 11 in Q1 2023.

De huidige OnePlus Buds Pro-oordopjes werden voor het eerst aangekondigd in juli van 2021, wat betekent dat het bedrijf allang te laat is om ons iets nieuws te geven om naar te luisteren. Heel erg zelfs. Nu heeft een nieuw rapport dat tipgever Mukul Sharma citeert OnePlus klaar voor een aankondiging naast een nieuwe telefoon - niemand minder dan de OnePlus 11. De productie van de oordopjes zou al begonnen zijn in Azië en Europa.

"Mukul onthulde ook dat de OnePlus Buds Pro 2 zijn officiële debuut zal maken naast de OnePlus 11," begint het rapport van MySmartPrice voordat hij toevoegt dat een Q1 2023 release in de kaarten staat. Dat betekent dat we waarschijnlijk nog maar een paar maanden hoeven te wachten op de grote onthulling.

Zodra de OnePlus Buds Pro 2 eindelijk zijn aangekondigd, kunnen we uitkijken naar actieve ruisonderdrukking (ANC), terwijl er ook geruchten zijn over een nieuwe functie voor omgevingsgeluid. De manier waarop het wordt beschreven klinkt vergelijkbaar met Apple's Transparency-modus, beschikbaar op zijn eigen high-end oordopjes en hoofdtelefoons. Het zou wat geluid moeten toelaten voor momenten waarop dat handig kan zijn, zoals wandelen door drukke straten of luisteren naar je halte in een trein.

Andere geruchte kenmerken zijn een batterijduur tot 38 uur met ANC uitgeschakeld en snel opladen via een USB-C-poort. Verder zullen we gewoon moeten wachten tot OnePlus deze dingen begin volgend jaar officieel aankondigt.

Geschreven door Oliver Haslam.