OnePlus ontwikkelt naar verluidt twee nieuwe sets TWS-oordopjes

(Pocket-lint) - OnePlus is druk bezig geweest, we hebben dit jaar een scala aan smartphones gezien, samen met de Nord Buds.

Nu lijkt het erop dat we nog meer dan verwacht in de pijplijn hebben, waaronder een aantal nieuwe wearables:

[Exclusief] Twee nieuwe OnePlus TWS komen binnenkort naar India.

1 OnePlus Nord-branded TWS en

1 OnePlus TWS

Verwacht dat de lancering zal gebeuren samen met een paar aankomende OnePlus smartphones in Q3.

Bovendien zijn de OnePlus Watch 2 en Band 2 ook in de planning.

Details zijn dun op het moment, maar we zouden kunnen verwachten dat de twee nieuwe sets van draadloze oordopjes naast de volgende telefoon lancering, naar verwachting in het derde kwartaal van het jaar.

Het lijkt vroeg voor een opvolger van de Nord Buds, maar met OnePlus die in een razendsnel tempo toestellen lanceert, zou het ons niet verbazen dat dit waar is.

We mogen ook een meer premium set draadloze oordopjes verwachten, misschien een opvolger van de OnePlus Buds die we een paar jaar geleden hebben bekeken.

We zouden graag meer opties zien voor AirPods-stijl oordopjes, zonder de siliconen tips, omdat de opties op dat gebied meestal beperkter zijn, maar de tijd zal leren of OnePlus vasthoudt aan het ontwerp.

Sharma suggereert ook dat we zowel een premium OnePlus wearable, de Watch 2, als een low-cost fitness tracker, de Band 2, zullen zien.

We waren niet erg onder de indruk van de eerste OnePlus Watch, dus hopelijk brengt de opvolger een aantal broodnodige verbeteringen.

Of deze toestellen ook buiten India gelanceerd zullen worden is op dit moment nog onduidelijk, maar we kijken ernaar uit om meer te weten te komen.

