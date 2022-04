De OnePlus Nord Buds beloven veel bas en snel opladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - One Plus heeft zijn veelgeroemde Nord Buds aan de wereld onthuld, als onderdeel van zijn More Power to You evenement,

De nieuwe oordopjes zijn verkrijgbaar in twee kleurstellingen, Black Slate of White Marble en zijn voorzien van een glad ergonomisch ontwerp, waarvan OnePlus beweert dat het comfortabel blijft voor urenlang gebruik.

De Nord Buds zijn voorzien van stevige 12,4 mm titanium dynamische drivers die naar verluidt een uitstekende audiokwaliteit en een diep rommelende bas bieden.

Er is ondersteuning voor Dolby Atmos en, vermoedelijk, andere ruimtelijke audio-indelingen, ook.

Om het perfecte geluid voor uw smaak te krijgen geeft OnePlus u 3 vooringestelde EQ-modi - Bold, Bass of Serenade. Als geen van deze je bevalt, kun je ook een aangepaste EQ maken in de Sound Master Equalizer-software.

De batterijduur is behoorlijk, met 7 uur standalone of 30 uur inclusief de case. Maar mocht je toch een keer zonder zitten, dan ondersteunen ze snelladen en kun je 5 uur afspelen in slechts 10 minuten opladen.

De gesprekskwaliteit zou indrukwekkend moeten zijn, aangezien de Nord Buds 4 microfoons aan boord hebben, evenals AI-ruisonderdrukking.

De oordopjes maken gebruik van Bluetooth 5.2 technologie, die een 94ms low latency gaming mode mogelijk maakt, naast OnePlus Fast Pairing met een compatibele handset.

De Nord Buds zal beschikbaar zijn in India eerste, vanaf 10 mei om 12pm IST. Als u wilt, kosten ze u slechts ₹2,799 (ongeveer $ 36 of £ 30).

Geschreven door Luke Baker.