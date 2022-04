OnePlus Nord Buds specs lekken voor lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal naar verwachting een aantal producten aankondigen tijdens zijn More Power to You-lancering op 28 april, waaronder de OnePlus Nord Buds, de OnePlus 10R en de OnePlus Nord CE 2 Lite.

Het bedrijf teasede eerder al een afbeelding van de OnePlus Nord Buds - wat het eerste product zal zijn dat geen telefoon is om de Nord naam aan te nemen - maar een ander lek heeft nu gedetailleerd aangegeven welke specificaties we van de draadloze koptelefoon kunnen verwachten.

Volgens Max Jambor, die een vrij fatsoenlijke staat van dienst heeft, zullen de Nord Buds een 12,4 mm driver bieden, Bluetooth 5.2 en zullen ze komen in de kleuren zwart, wit en blauw.

Jambor heeft ook details gegeven over de oplaadmogelijkheden en beweert dat ze 5 uur luisterplezier zullen bieden op 10 minuten opladen, terwijl de batterij in totaal 7 uur luisterplezier zou moeten bieden, of 30 uur als je de oplaadkoffer meerekent. Er zal geen actieve ruisonderdrukking aan boord zijn zoals bij de OnePlus Buds Z2 - hoewel dit niet enorm verrassend is - en ze zullen een IP55 rating bieden.

Nord Buds:

12.4mm driver

Bluetooth 5.2

10 min opladen > 5H luisteren

7H luisteren (30H met hoesje)

IP55

Geen ANC

Zwart, Wit en Blauwe kleur- Max Jambor (@MaxJmb) April 20, 2022

Qua design toont de door OnePlus zelf vrijgegeven afbeelding een ontwerp dat lijkt op de OnePlus Buds Z2, zij het vereenvoudigd. Er is nog geen woord over de prijs, maar gezien de Nord-serie smartphones concurrerend geprijsd zijn, zouden we hetzelfde verwachten van de Nord Buds.

Gelukkig duurt het niet lang meer voordat u daar zeker achter zult komen. U kunt naar onze aparte functie gaan om te zien hoe u het OnePlus-evenement op 28 april kunt bijwonen.

Geschreven door Britta O'Boyle.