Hier zijn de OnePlus Nord Buds in een officiële foto

(Pocket-lint) - OnePlus India heeft een afbeelding getweet van de OnePlus Nord Buds in de aanloop naar hun lancering op 28 april.

Ze zullen officieel worden onthuld naast de OnePlus 10R 5G en OnePlus Nord CE 2 Lite smartphones tijdens het More Power to You lanceringsevenement van het bedrijf.

De knoppen zijn de eerste keer dat de Nord branding zal worden gebruikt op een ander product dan een telefoon. Het is ontworpen om een meer betaalbaar alternatief voor vlaggenschip OnePlus producten aan te duiden.

In alle eerlijkheid, behalve de afbeelding geplaatst op het officiële Twitter-account, is er weinig anders bekend over de echte draadloze oordopjes op dit moment.

Ze werden onlangs gespot op de website van de FCC - de site voor communicatiecertificering in de VS. Dit suggereert dat ze zijn goedgekeurd voor gebruik in het land, dus het is waarschijnlijk dat ze bestemd zijn voor een wereldwijde lancering, niet alleen voor de Indiase markt.

De nieuwe afbeelding toont een ontwerp dat vergelijkbaar is, maar vereenvoudigd in vergelijking met de OnePlus Buds Z2. We vermoeden dat de Nord Buds daarom niet met actieve ruisonderdrukking zullen komen, om de twee modellen gescheiden te houden.

De prijs van de Nord Buds zal echter meer dan waarschijnlijk zeer aantrekkelijk zijn. Misschien zullen ze zelfs worden aangeboden als een incentive voor kopers van de nieuwe CE 2 Lite wanneer die ook op de markt komt.

We zullen het te weten komen op 28 april tijdens het evenement, dat u hier live kunt volgen.

