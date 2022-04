OnePlus Nord Buds gecertificeerd door de FCC, lancering op handen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten hebben al enige tijd aangegeven dat OnePlus van plan zou kunnen zijn om echte draadloze oordopjes te lanceren onder het meer betaalbare Nord-merk .

Aanvankelijk zagen we gelekte renders gemaakt op basis van prototypes, wat ons een eerste blik gaf op hoe deze nieuwe betaalbare toppen eruit zouden kunnen zien. Dankzij een officiële FCC-lijst hebben we nu live foto's.

Op de foto's zien we een oordopje dat er identiek uitziet als de gelekte renders die in februari verschenen, compleet met de ergonomische, ronde knop en korte externe, pilvormige steel.

Het gerucht gaat dat deze toppen ANC, connectiviteit met lage latentie voor gaming en een agressieve prijs zullen hebben. En het zal agressief moeten zijn als ze goedkoper willen zijn dan de al bestaande OnePlus Buds .

Toen het zijn merk Nord voor het eerst aankondigde, vertelde OnePlus aan Pocket-lint dat dit niet alleen smartphones zouden zijn. Het bedrijf stelde zich eerder een ecosysteem voor van meer toegankelijke apparaten die allemaal samenwerkten.

Sindsdien hebben we alleen maar mid-range en budget smartphones tegen verschillende prijzen gezien. Met de Nord Buds (als ze zo worden genoemd), zal OnePlus dat oorspronkelijke plan gaan waarmaken om verder te gaan dan betaalbare telefoons .

Nu de Nord-toppen verschijnen in live-foto's in officiële certificeringsrapporten, is het zo goed als een bevestiging dat de toppen inderdaad ergens in de nabije toekomst zullen worden gelanceerd.

Specificaties, prijzen en exacte lanceringsdatum zijn nog onbekend, maar het lijkt erop dat we er in ieder geval zeker van kunnen zijn dat de Nord-oortelefoons binnenkort zullen verschijnen.

Geschreven door Cam Bunton.