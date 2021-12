Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft een nieuw paar echte draadloze oordopjes gelanceerd, waardoor enkele van de geavanceerde functies van de Buds Pro in een betaalbaarder product zijn gebracht.

OnePlus Buds Z2 gebruiken een bekend ontwerp, vergelijkbaar met AirPods in theorie, met de externe steel die naar beneden wijst vanuit een ronde druppelvormige oordop.

Net als de Buds Pro beschikken de Buds Z2 over ANC (Active Noise Cancelling) met twee verschillende niveaus van ruisonderdrukking, met 25 of 40 decibel-annulering.

Muziek wordt naar je oren gebracht met behulp van enkele relatief grote 11 mm-drivers. Bovendien kunnen ze tot 38 uur muziek afspelen, inclusief de batterij in de hoes.

Bovendien hoef je ze met behulp van snellaadtechnologie slechts 10 minuten aan te sluiten om 5 uur afspeeltijd te krijgen.

Een van de handigere functies om op de Buds Z2 te landen, is Google Fast Pair-ondersteuning , waardoor het heel eenvoudig is om te koppelen en verbinding te maken met al je Android-apparaten.

U krijgt een pop-up-visual op uw scherm met een eenvoudige koppelingsknop. En - eenmaal gekoppeld - zie je individuele batterijniveaus voor elke knop en de behuizing. Bovendien kunt u zelfs Googles Find my Buds-service gebruiken om ze te lokaliseren.

Ze zijn ook gebouwd om guur weer te doorstaan, met een IP55-classificatie tegen het binnendringen van stof en water in de oordopjes zelf en een IPX4-spatbestendigheid in de behuizing.

Gebruik ze met een moderne OnePlus-vlaggenschiptelefoon (vanaf OnePlus 7/7 Pro en hoger) en je krijgt Dolby Atmos-ondersteuning en 94 ms latentie voor gaming-audio in Pro Gaming-modus.

OnePlus Buds Z2 zullen verkrijgbaar zijn in zwart of wit wanneer ze worden verzonden en zullen in het VK slechts £ 99 kosten, waardoor ze zeer betaalbare knoppen zijn voor de prestaties die ze beloven.