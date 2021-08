OnePlus lanceert goedkopere Buds Pro Lite met ANC?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus is van plan een goedkoper paar echte draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking (ANC) op de markt te brengen, nadat het pas onlangs zijn eerste paar met ANC uitgeruste oortelefoons heeft gelanceerd.

Volgens een gerucht zullen de nieuwe oortelefoons een "Lite" -editie zijn van de Buds Pro , die naast de OnePlus Nord 2 werd aangekondigd en deze zomer werd gelanceerd.

Het gerucht komt van de frequente OnePlus-leaker, Max Jambor (@MaxJmb) op Twitter, die beweert dat ze ruisonderdrukking zullen aanbieden zoals de Buds Pro, maar tegen een lagere prijs.

1+ werkt aan een nieuwe - goedkopere - koptelefoon met ANC. Een soort Lite-editie van de Buds Pro



Ik vind de Buds Pro erg leuk dus ik ben benieuwd wat die goedkopere te bieden hebben — Max Jambor (@MaxJmb) 30 augustus 2021

Verder wordt er geen verdere informatie gegeven over specificaties, exacte prijzen of details over batterijduur, kleuren of design.

Aangezien wordt beweerd dat ze een Lite-versie zijn, kunnen we speculeren dat de pasvorm en afwerking van de toppen er waarschijnlijk minder premium uitzien dan de Buds Pro, die een gepolijste metalen steel hebben.

De Buds Pro wordt ook geleverd met een heel nette draagbare hoes die voor het gemak is uitgerust met draadloos opladen, terwijl de knoppen zelf een zeer lage latentie en Bluetooth 5.2-ondersteuning hebben.

De premium oordopjes van OnePlus hebben ook een batterijduur tot 38 uur, inclusief de oplaadcassette, die de langst meegaande oordopjes op de markt bevat. Of de Buds Pro Lite hetzelfde batterijniveau heeft, valt nog te bezien.

Een ding dat interessant zal zijn om uit te zoeken, is de prijs. Buds Pro is te koop voor £ 139 in het VK, wat al redelijk betaalbaar is voor wat er wordt aangeboden, dus mogelijk betekent dat een paar echte draadloze oordopjes met ANC die dichter bij de £ 100 liggen.