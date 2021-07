OnePlus Buds Pro aangekondigd, ANC-oordopjes lanceren in augustus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus is tegenwoordig geen onbekende op de audiomarkt en als onderdeel van de Nord 2-aankondiging heeft het details vrijgegeven van een aankomend paar echte draadloze oordopjes . Deze worden de OnePlus Buds Pro genoemd en bieden slimme ANC in een echt draadloos ontwerp.

De Buds Pro is een vervolg op de originele Buds , maar brengt wat extra snufjes met zich mee. Deze hebben namelijk een actief ruisonderdrukkingssysteem.

In tegenstelling tot oudere versies van ANC hebben deze een slim systeem dat het niveau van ruisonderdrukking constant in realtime aanpast als reactie op omgevingsgeluid rond de drager.

Elke knop heeft hiervoor drie microfoons en kan - volgens het persbericht - geluidsniveaus tot 40 dB uitfilteren wanneer dat nodig is.

Ruisonderdrukking is ook van toepassing op spraakoproepen, waarbij de oordopjes zijn ontworpen om windgeruis op natuurlijke wijze te verminderen en ervoor te zorgen dat uw stem duidelijk te horen is. En met 11 mm-drivers belooft OnePlus "hartverscheurende bas" maar rijke hoge tonen en heldere zang.

De levensduur van de batterij lijkt ook indrukwekkend, met in totaal tot 38 uur inclusief de batterij in de oplaadcassette, plus Qi-gecertificeerd draadloos opladen, zodat u hem gewoon op een draadloos oplaadstation kunt plaatsen.

Net als de oordopjes is de behuizing volledig opnieuw ontworpen en samen bieden ze een meer premium uitstraling, versterkt door de chromen afwerking van de oordopjes - vooral op de zwarte modellen.

Bovendien kun je met 10 minuten snel opladen 10 uur afspeeltijd krijgen, verdeeld over de batterij in de oordopjes en de behuizing.

OnePlus zegt ook dat ze klaar zijn voor gaming-audio, met Bluetooth 5.2 en 94 ms latentie, zou je moeten merken dat er weinig vertraging is.

OnePlus Buds Pro zal vanaf 25 augustus in het VK te koop zijn, met pre-orders vanaf 18 augustus en een prijs van slechts £ 139 in het VK.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!