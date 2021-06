De oordopjes van Nothings Ear 1 worden op 27 juli gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bedrijf van Carl Pei, Nothing , zal zijn eerste product onthullen tijdens een lanceringsevenement op 27 juli. De Ear 1 wordt eind volgende maand eindelijk onthuld.

Niets geeft nog niet te veel weg, maar in zijn uitnodiging aan de media zei het dat het "ruwe schoonheid en nauwkeurige techniek zal combineren voor een pure geluidservaring".

Hoe mooi en vaag dat ook is, niets heeft een hint gegeven over hoe zijn producten eruit zullen zien en suggereerde sterk dat er in zijn portfolio op zijn minst enkele transparante materialen zullen worden gebruikt.

In de eerste paar maanden van dit jaar heeft Nothing druppelsgewijs informatie verstrekt over zijn plannen voor het komende jaar.

We weten sinds mei dat het eerste product - een paar echte draadloze oordopjes - Ear 1 zou heten, en het was aanvankelijk de bedoeling dat het in juni zou worden gelanceerd.

Het is duidelijk dat de plannen een beetje zijn gewijzigd en dat het product enigszins is vertraagd. Meer recentelijk kondigde het bedrijf aan dat het zijn eerste toppen bij Selfridges zou verkopen via zijn merk Smartech.

We verwachten niet dat er niets zal stoppen bij alleen oordopjes, maar er is veel te doen op het eerste product van het bedrijf en er is veel druk om deze eerste indruk goed te krijgen.

Met zijn vroege berichten over het verwijderen van het onnodige en het achterlaten van praktische producten met iconisch ogende ontwerpen, was het vroege gesprek gedurfd.

De tijd zal leren of het eerste product alle hype waarmaakt.

Geschreven door Cam Bunton.