Niets eerste paar oordopjes genaamd Ear 1, wordt in juni gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bedrijf van Carl Pei, Nothing, zal in juni zijn eerste oordopjes lanceren en ze zullen Ear 1 heten. Dat klopt, je zult deze zomer een product met de naam Nothing Ear 1 in de schappen zien komen.

Vanaf het begin was Peis visie voor Nothing om een bedrijf en producten te creëren die zich concentreerden op ongecompliceerd zijn en gewoon hun werk deden zonder gedoe en in de weg te zitten.

Die visie strekt zich natuurlijk ook uit tot een naam. Dus hoewel vreemd, is het zeker verfrissend om te zien dat een product zo duidelijk wordt genoemd in een markt met lange namen als Momentum True Wireless 2 of LGs Tone Free Wireless Earbuds (FN7) , of met een ingewikkelde reeks letters en cijfers, zoals de Sony WF -1000XM3 .

In feite is het een naamgevingsschema dat doorgaat. In de eerste aankondiging van het bedrijf zegt Carl Pei dat hij niet gelooft dat het een mooie naam nodig heeft en koos het voor de eenvoud, terwijl hij ook in wezen bevestigde dat de tweede Ear 2 zal heten.

Helaas zijn de naam en een vage lanceringsgegevens alles wat we op dit moment van Nothing hebben.

Er is slechts een vage hint naar het ontwerp in de bijgaande afbeelding, waarbij de aankondiging beweert dat het "topgeheim" is, maar dat het "aantekeningen van transparantie, iconische vorm en verfijnde functionaliteit" zal bevatten. Wat dat ook betekent.

Blijf afstemmen voor meer. Als niets zoiets is als het vorige bedrijf van Carl Pei - OnePlus - bewaart het informatie over de druppelvoeding naarmate de lancering nadert, zodat we allemaal kunnen anticiperen op het eerste officiële product van de jonge fabrikant.

Geschreven door Cam Bunton.