Zo ziet het eerste oordopjesontwerp van Nothing eruit

(Pocket-lint) - Het nieuwe bedrijf van Carl Pei, Nothing, heeft de afgelopen weken wat aandacht gekregen. Er is veel intriges over wat de volgende stap van de voormalige co-CEO van OnePlus zou zijn.

Na de naam van het nieuwe bedrijf al te hebben onthuld - wat letterlijk Niets is - heeft Pei nu het ontwerp van zijn eerste product onthuld: de Concept 1.

Het eerste product zijn echte draadloze oordopjes en het ontwerp doet ons een beetje denken aan de Harmon Kardon transparante Soundsticks-luidsprekers.

Elke knop is gemaakt van een volledig transparant plastic met de dot-matrix-stijl moniker op verschillende punten aan de binnen- en buitenkant gedrukt.

Het ethos achter het merk heeft alles te maken met het transparant, gemakkelijk en handig maken van technologie.

In zijn meest recente blogpost vertelt Pei over wat het uit zijn producten kan verwijderen om ze te destilleren tot wat essentieel is en om de extra pluisjes kwijt te raken.

Hij zegt ook: "We pellen alles oppervlakkig af, zoals onnodige branding op het oppervlak", direct onder een foto van een oordopje met branding op minstens twee plaatsen, dus we weten niet zeker wat het in werkelijkheid betekent.

Nog ongebruikelijker is dat Pei zegt dat de ontwerpinvloed voor de Concept 1-oordopjes eigenlijk afkomstig was van de rookpijp van een grootmoeder. Het is veilig om te zeggen - wat de vroege berichten betreft - dit bedrijf is niet helemaal conventioneel. Maar dat is niet erg.

Ongeacht de marketing achter Nothing, de transparante look is zeker anders en zal de producten helpen opvallen in een wereld van zwart-witte plastic knoppen, vooral nu zoveel bedrijven achter de AirPods-look aan gaan.

Niets is van plan om zijn eerste product in de zomer te lanceren en volgens een woordvoerder zal het product van het eerste paar er niet precies zo uitzien.

Ze verklaarden dat "Hoewel dezelfde ontwerpprincipes zullen worden gevolgd bij de ontwikkeling van onze eerste producten en er overeenkomsten zullen zijn met Concept 1, zullen de eindproducten er anders uitzien."

We kunnen producten verwachten die "gelijkaardige eigenschappen" delen, zoals transparantie en minimale uiterlijke branding. De Concept 1 is er om ons de filosofie achter toekomstige producten te laten zien.

We hebben dit verhaal bijgewerkt met verdere verduidelijking en een citaat van Nothing om context toe te voegen.

