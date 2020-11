Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus is geen onbekende in het aanbieden van deals aan zijn klanten - aangezien het nu elke woensdag stijlen als OnePlus Day - maar het nieuwste aanbod is misschien wel het meest verleidelijke tot nu toe, met de OnePlus Buds beschikbaar voor slechts $ 1 .

De eerste echt draadloze oordopjes van het bedrijf, die in juli werden uitgebracht voor $ 80, vormen een geweldige kousvuller en bieden een super, meer budgetvriendelijk alternatief voor Apples AirPods en de Samsung Galaxy Buds Live.

Als je snel genoeg bent, zijn ze nog vriendelijker voor je budget. En snel zijn is de vangst. Zoals met alles dat wordt aangeboden voor zon verbluffend lage prijs, is er altijd een geweldige vangst, nietwaar?

In dit geval duurt de deal gewoon totdat de voorraad op is. We weten natuurlijk niet hoeveel eenheden OnePlus van plan is te verplaatsen, maar we weten wel dat het rond 11 uur EST van start gaat. En als je de eerste ronde mist, begint een nieuwe ronde om 13.00 uur EST

Dit betekent dat je het op de OnePlus-website moet doen als je deze voor jezelf wilt ophalen (of om ze misschien door te geven als een duurder cadeau voor een geliefde) en wat geld wilt besparen.

Het is echter bijna zeker de moeite waard. Zoals Cam Bunton opmerkt in onze OnePlus Buds-recensie : "OnePlus-gebruikers die op zoek zijn naar een betaalbaar paar echt draadloze oortelefoons, zullen ongetwijfeld naar de oordopjes kijken. Voor de vraagprijs leveren deze draadloze in-ears een aangenaam geluid, gemak en een lange batterijduur. - plus een heleboel bas. "

Waarschijnlijk krijgen de OnePlus Buds ook korting tijdens Black Friday , maar laten we eerlijk zijn, dit is de enige deal die u tijdens de verkoopperiode wilt winnen. Met dat in gedachten, veel succes.

Geschreven door Conor Allison.