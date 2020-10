Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus kondigde zijn tweede paar echt draadloze oordopjes aan, de OnePlus Buds Z, naast de nieuwe OnePlus 8T-smartphone .

Ze kosten $ 49,99, wat minder is dan de toch al betaalbare OnePlus Buds , en ze hebben een nieuwe look en siliconen oordopjes in plaats van plastic. Andere hoogtepunten zijn onder meer "basversterkingstechnologie", Dolby Atmos-ondersteuning, 10 mm-stuurprogrammas, Bluetooth 5.0, IP55-zweetbestendigheid en een functie voor het onderdrukken van omgevingsgeluiden om uw stem te versterken boven achtergrondgeluiden.

Ze kunnen ook "snel schakelen" tussen de twee meest recent gekoppelde apparaten; houd gewoon een oordopje drie seconden ingedrukt om tussen te wisselen.

De OnePlus Buds Z draadloze oordopjes hebben gemiddeld 20 uur afspeeltijd op een volle lading inclusief case. Als ze eenmaal zijn opgeladen, gaan ze tot vijf uur mee, maar als je 10 minuten oplaadt, krijg je drie uur extra gebruik, zei OnePlus.

Het etui houdt de oordopjes horizontaal vast. Er is geen draadloos opladen.

Vanaf 2 november koop je de OnePlus Buds Z bij OnePlus . Ze zullen ook beschikbaar zijn op Amazon. OnePlus zei dat ze zowel in het wit als in een "special edition colourway van Steven Harrington" zullen lanceren. Je krijgt drie maten siliconen traanuiteinden in de doos.

Geschreven door Maggie Tillman.