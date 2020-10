OnePlus Buds Z kan op 14 oktober samen met OnePlus 8T worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus gaat op 14 oktober zijn volgende vlaggenschip lanceren, de OnePlus 8T , en als de teasers iets opleveren, lijkt het erop dat we misschien ook een nieuw paar oortelefoons krijgen.

Hoewel het de naam zelf niet heeft gebruikt, is er gespeculeerd dat er een meer betaalbaar alternatief voor zijn OnePluds Buds echt draadloze oordopjes in de maak is. In een tweet die op 1 oktober werd gepubliceerd, plaagt OnePlus de lancering:

Een hele nieuwe wereld van geluid. Komt binnenkort. - OnePlus (@oneplus) 1 oktober 2020

Het belangrijkste element van de afbeelding is hier - uiteraard - het enige in de afbeelding: een siliconen oortip. Het suggereert dat de volgende Buds een ander ontwerp zullen hebben dan de plastic, gegoten constructie van het eerste paar.

Dat betekent dat de oordopjes een afdichting vormen in plaats van alleen in de ingang van de gehoorgang te zitten, om een betere passieve ruisonderdrukking te bieden.

Geruchten hebben gesuggereerd dat dit nieuwe paar oordopjes - momenteel aangeduid als de OnePlus Buds Z - aanzienlijk goedkoper zal zijn dan de toch al betaalbare OnePlus Buds.

We weten niet precies hoeveel ze zullen kosten, maar we hebben niet lang de tijd om alle ins en outs van het volgende paar OnePlus te ontdekken.

Tijdens het lanceringsevenement kom je er samen met ons achter. Ga hierheen om erachter te komen hoe en wanneer u het lanceringsevenement kunt bekijken.

Geschreven door Cam Bunton.