OnePlus Buds zou binnenkort in een goedkopere smaak komen

(Pocket-lint) - Het is nog maar relatief kort geleden dat OnePlus zijn eerste paar echt draadloze oordopjes op de markt bracht : de OnePlus Buds . Het gerucht gaat dat er nu een nog betaalbaarder paar wordt voorbereid.

De reguliere OnePlus-leaker @MaxJmb plaagde de aanstaande lancering op Twitter in zijn typische stijl: vetgedrukte tekst boven een afbeelding met weinig uitleg.

Deze teaser sluit aan bij recent bewijs gevonden in Oxygen OS 11 door XDA Developers dat verwijst naar de Buds Z binnen een aantal codestrengen.

Er is heel weinig anders gezegd over de goedkope oortelefoons die zogenaamd binnenkort worden gelanceerd, maar nu OnePlus stappen zet om te concurreren aan de onderkant van de markt in de smartphonewereld, is het logisch dat het zou proberen de kracht van zijn merk te gebruiken om echte concurrentie te creëren ook op de markt voor goedkope oortelefoons.

Zoek nu naar echte draadloze oortelefoons van $ 50- $ 100 en je zult waarschijnlijk een enorme zee aan namen vinden die je niet herkent. Als OnePlus binnen zou waden, zou dit zeker de boel opschudden.

Wat de naam betreft, het is niet de eerste keer dat we een audioproduct van het Z-merk hebben gezien. In de aanloop naar de lancering van OnePlus Nord heeft OnePlus zelfs een paar Bullets Wireless Z-oortelefoons gelanceerd, en dus is het erg merkwaardig voor het bedrijf.

Zoals we hebben gezien bij de lancering van de OnePlus Nord, is het echter niet anders dan OnePlus om de merknaam te veranderen tegen de tijd dat deze wordt vrijgegeven. Die telefoon werd tenslotte vaak de OnePlus 8 Lite of de OnePlus Z genoemd voordat deze officieel was.

Geschreven door Cam Bunton.