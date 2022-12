De volgende oordopjes van Nothing zijn al gecertificeerd voordat ze worden onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing heeft zijn volgende oordopjes nog niet aangekondigd, maar het lijkt erop dat ze al gecertificeerd zijn en nu in de Bluetooth SIG-database staan.

Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat Nothing zich opmaakt om de nieuwe oordopjes aan te kondigen, die waarschijnlijk Nothing Ear (2) gaan heten als de theeblaadjes blijken te kloppen. En als dat zo is, zou het door OnePlus-oprichter Carl Pei opgerichte bedrijf zijn volgende product eerder vroeger dan later kunnen aankondigen.

De certificeringspagina toont een product dat intern Nothing B155 heet, en hoewel het verder bevestigt dat de oordopjes Bluetooth 5.2-connectiviteit zullen gebruiken, is dat alles. Buiten dat, zijn we overgelaten aan eerdere geruchten om te proberen en erachter te komen wat er aan de hand is.

Nothing B155 TWS ontvangen de Bluetooth SIG certificering. Nothing Ear Stick: B157.

Oor (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) 15 december 2022

Op basis van eerdere berichten wordt gedacht dat de Nothing Ear (2) er vrijwel identiek uit zal zien als de huidige Nothing Ear (1) oordopjes die je nu kunt kopen. We weten niets over de batterijduur of allerlei toeters en bellen die de vernieuwde oordopjes te bieden zullen hebben, helaas.

We kunnen bijna garanderen dat er iets nieuws zal zijn, al is het alleen maar om ervoor te zorgen dat er een dwingende reden is voor klanten om te upgraden naar de nieuwste en beste. Gezien het verschijnen van de oordopjes in de Bluetooth SIG-certificeringsdatabase verwachten we niet zo lang te hoeven wachten voordat we een soort antwoord krijgen.

Geschreven door Oliver Haslam.