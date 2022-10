Nothing Ear (stick) landt met roterende behuizing, ergonomisch ontwerp en betaalbaar prijskaartje

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na er al mee geplaagd te hebben tijdens een modeshow, heeft Nothing nu officieel zijn nieuwste audioproduct onthuld: de Nothing Ear (stick). Het is geen Ear (1) vervanging, maar een alternatief om je de mogelijkheid te geven iets anders te hebben dan het eerste paar.

De meest voor de hand liggende verandering is de cilindervormige transparante behuizing die draait om te openen en te sluiten. Het doet ons enigszins denken aan het oplaaddoosje dat bij de VerveOnes werd geleverd in de begindagen van de echte draadloze oordopjes.

Hij is niet alleen zo ontworpen om er anders uit te zien, maar ook omdat hij - in gesloten toestand - niet willekeurig opengaat als je hem laat vallen. Je moet hem bewust draaien om hem te openen en bij je oordopjes te komen, waardoor je ze niet zo gemakkelijk kwijtraakt.

Afgezien daarvan is het een zeer Nothing-achtig ontwerp, wat betekent dat de behuizing transparant is met stevige witte en rode accenten.

De dopjes zelf lijken erg op de originele Ear (1), met één belangrijk detail: er is geen siliconen dopje. Deze zijn ontworpen om in je oren te rusten, zoals de basis AirPods, om een comfortabel en gemakkelijk te dragen gevoel te bieden dat helemaal niet opdringerig aanvoelt.

Om ervoor te zorgen dat je nog steeds goed geluid krijgt, heeft Nothing de knoppen gebouwd met hun eigen op maat gemaakte driver van 12,6 mm, die naar eigen zeggen een geweldige bas biedt, met drie in de knoppen ingebouwde high-definition microfoons die samenwerken met een algoritme om ervoor te zorgen dat je dezelfde kwaliteit bas krijgt, ongeacht hoe de knoppen je passen.

Er is geen ANC in dit model, maar je krijgt wel naadloze software integratie met de Nothing Phone (1), met de knoppen verschijnen in de snelle instellingen van de telefoon tegels onmiddellijk na het koppelen en verbinden, en met de mogelijkheid om EQ tweaken en zie informatie zoals levensduur van de batterij zonder het installeren van een app.

Gebruikers van iPhones en andere Android-telefoons kunnen een app downloaden voor dezelfde basisfuncties.

Met 7 uur muziekweergave buiten het etui gaan de Ear (stick) goed mee, met nog eens 22 uur in het oplaadetui. De knoppen hebben ook een IP54-classificatie tegen het binnendringen van water en stof.

Je kunt Nothing Ear (stick) vanaf 4 november kopen, waarbij de knoppen aanvankelijk deel uitmaken van een beperkte voorverkoop van 100 stuks. In het Verenigd Koninkrijk kun je ze ook kopen bij Selfridges, FarFetch, John Lewis en bij Nothing direct, met een prijskaartje van 99 pond.

Geschreven door Cam Bunton.