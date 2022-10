Nothing teast 'waanzinnig coole' Nothing Head (1) hoofdtelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nothing brengt in de toekomst misschien een over-the-ear hoofdtelefoon uit, of plaagt mensen tenminste met het idee.



Carl Pei's merk Nothing heeft de Nothing Ear (1) TWS oordopjes, de Nothing Phone (1), en binnenkort lanceert het de Nothing Ear (Stick) oordopjes. En hoewel dat laatste product nog officieel moet uitkomen (het lanceert op 26 oktober), laat het bedrijf doorschemeren dat het misschien overweegt om over-the-ear hoofdtelefoons te maken. Nothing oprichter Carl Pei tweette onlangs een Nothing Headphone concept ontwerp gemaakt door online magazine Yanko Design.

Nothing deelde de tweet van Pei opnieuw en vroeg zijn volgers: "Zullen we?" Het is niet echt een bevestiging, maar het lijkt er zeker op dat het bedrijf overweegt een set over-the-ear hoofdtelefoons te lanceren.

De renders tonen een hoofdtelefoon met LED-strips op de oorschelpen en in zwarte en witte kleuren. Ze lijken bijna op een gaming headset. Pei noemde het ontwerp in zijn tweet "crazy cool".

Zouden we dat moeten doen? https://t.co/ijQVVpjgVh- Nothing (@nothing) 12 oktober 2022

Houd in gedachten dat Nothing vorige week nog aankondigde dat het zijn Nothing Ear (Stick) oordopjes zal lanceren op 26 oktober 2022 om 19:30 IST. Het bedrijf heeft de specs of functies van de oordopjes niet onthuld, maar wel het ontwerp gedeeld. Het zal een half-in-ear true wireless earbuds design hebben en een lipstick-achtige behuizing met dubbele uitsparingen om de oordopjes te huisvesten. Op het evenement zal meer bekend worden gemaakt over de oordopjes - inclusief de prijs -.

Het is onwaarschijnlijk dat Nothing zo snel na het teasen van een concept online iedereen zal verrassen met een hoofdtelefoon, maar misschien zullen we volgend jaar rond deze tijd de aanstaande lancering van Nothing Head (1) hoofdtelefoons behandelen.

Hoewel Nothing (Over) Ear beter klinkt als je het ons vraagt.

