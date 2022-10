Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het relatief nieuwe technologiemerk Nothing van Carl Pei heeft het bijzonder goed gedaan om in korte tijd van, nou ja, niets naar een bekende entiteit te gaan.

De Nothing-telefoon (1) was een van de meest gehypte apparaten van de afgelopen vijf jaar, terwijl de Ear (1) oortelefoons het soort buzz creëerden waar andere fabrikanten soms jaren over doen.

Nu staat het op het punt een nieuw product te onthullen - iets waar het al naar verwees als de Nothing Ear (stick).

Dit is hoe je de lancering zelf kunt bekijken, plus een paar dingen die we tot nu toe over de stick weten.

Wanneer wordt de Nothing Ear (stick) gelanceerd?

Het Nothing Ear (stick) lanceringsevenement staat gepland voor 26 oktober 2022 om 15:00 BST. Hier zijn de internationale tijden en data:

US Westkust - 07:00 PDT

VS Oostkust - 10:00 EDT

UK - 15:00 BST

Centraal Europa - 16:00 CEST

India - 19:30 IST

Japan - 23:00 JST

Australië - 01:00 AEDT, 27 oktober

Waar kan ik de lancering van de Nothing online bekijken?

De Nothing Ear (stick) wordt volledig onthuld op nothing.tech. We weten niet of er ook een livestream komt - zo ja, dan hopen we die hier op Pocket-lint dichter bij de tijd te hosten.

Oor (stick). Uiterst comfortabel. Uitzonderlijk uniek.



Exclusief onthuld op Chet Lo's SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) 22 september 2022

Wat kun je verwachten van het Nothing Ear (stick) lanceringsevenement

De Nothing Ear (stick) is al gedebuteerd - tijdens Chet Lo's SS23 runway show tijdens de London Fashion Week. We zullen echter meer te weten komen over de koptelefoon tijdens het speciale evenement later in oktober.

Zoals uit een paar afbeeldingen blijkt, is het in wezen een vervolg op de Ear (1) draadloze in-ears, maar met een klein uitsteeksel dat aan het oor bungelt, zoals een paar Apple AirPods. Dat verklaart het "stokje" in de naam.

De knoppen zullen ook worden geleverd met een "unieke oplaadcase" die is geïnspireerd op cosmetica. Nothing heeft Pocket-lint ook verteld dat het product beschikbaar zal zijn in de VS en wereldwijd.

We zullen ongetwijfeld snel meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.