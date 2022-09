Niets onthult het oor (stok) bij Chet Lo's runway show

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Slechts twee dagen na het plaatsen van de raadselachtige teaserafbeelding, heeft Nothing onthuld waar alle hype over gaat.

Zoals velen vermoedden zijn het nieuwe draadloze oordopjes, genaamd de Ear (stick). Het merk lijkt de "1" te hebben laten vallen voor deze release.

Lekken hebben gesuggereerd dat deze nieuwe oordopjes een vormfactor krijgen die lijkt op de standaard AirPods, waarbij de siliconen dopjes worden vervangen door een ontwerp dat in je oor rust.

Op ware Nothing-manier heeft de onthulling ons eigenlijk helemaal niet veel informatie gegeven, maar ons alleen het oplaaddoosje getoond, dat overeenkomt met het ontwerp uit de lekken.

Om deze theorie verder te ondersteunen, tweette Nothing dat de Ear(stick) "supremely comfortable" is. Veel mensen vinden de AirPods stijl van oortelefoon comfortabeler dan siliconen tip 'buds, dus het maakt veel zin voor ons.

Ear (stick). Uiterst comfortabel. Uitzonderlijk uniek.



Exclusief onthuld op Chet Lo's SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) 22 september 2022

The Ear (stick) werd onthuld tijdens de London Fashion Week als onderdeel van Chet Lo's SS23 runway show, en benadrukt Nothing's ambities op het gebied van design.

Beelden geven ons een goede blik op de buisvormige oplaadcase, die lichter en compacter is dan de Ear (1) case en naar verluidt geïnspireerd is op cosmeticaproducten.

De Ear (stick) wordt later dit jaar gelanceerd en we twijfelen er niet aan dat we in de komende weken meer informatie krijgen.

