Nothing Ear (1) Stick oordopjes voor lancering naast telefoon

(Pocket-lint) - De aanloop naar de lancering van Nothing's eerste smartphone was doorspekt met constante lekken en informatiedruppels, maar iets waar we tot nu toe niets over hadden gehoord, was het potentieel voor een nieuw audioproduct dat ermee gepaard zou gaan.

Nu hebben we een afbeelding van wat schijnbaar de Nothing ear (1) Stick wordt genoemd, een nieuwe versie van de oordopjes die het merk Nothing medio 2021 hebben gelanceerd.

Als het Amazon-lek klopt, zouden we de lancering van de "Nothing ear (1) Stick"-versie volgende week ook met de telefoon (1) moeten zien.



- Geen Siliconen Tips (Zoals standaard AirPods)

- Nieuw, Compact Case design

- Zelfde Prijs (€99)

- Misschien verschil in batterijduur of geen ANC?#niets pic.twitter.com/CueH4dvX4E- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 7, 2022

De oordopjes zijn wel opvallend anders: er zijn geen siliconen dopjes te zien en de behuizing heeft een heel andere vorm, waaraan ze waarschijnlijk hun naam te danken hebben.

Volgens leaker Ishan Agarlwal zullen de oordopjes samen met de nieuwe telefoon worden gelanceerd, maar het klinkt niet alsof ze zullen worden gebundeld, in plaats daarvan zitten ze als een nieuw product op hetzelfde prijspunt als de bestaande 'buds.

Gezien het ontbreken van siliconen oordopjes is het interessant om te zien of er functies als actieve ruisonderdrukking (ANC) in zitten, of dat ze alleen bedoeld zijn als optie voor mensen die hun oordopjes liever wat minder strak afsluiten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.