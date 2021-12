Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niets heeft een nieuwe Black Edition aangekondigd van zijn eerste product, de Ear 1 echte draadloze oordopjes . De Ear 1 werd eerder in 2021 voor het eerst uitgebracht en is het eerste product van een bedrijf dat mede is opgericht door voormalig OnePlusser Carl Pei.

Vanaf het allereerste begin ging de boodschap van niets over hoe anders het zal zijn voor de mainstream, en dat begon met design.

De Ear 1 heeft een transparante plastic oplaadcase en transparant plastic rond de oordopjes. Behalve dat bij de Black Edition het plastic op de behuizing er donkerder, rokeriger uitziet.

Zoals je je waarschijnlijk had voorgesteld, gebruikt de nieuwe versie in wezen een matzwart plastic in alle gebieden in de knoppen en behuizing die in het eerste model waren afgewerkt met een glanzend wit plastic.

Het resultaat is een humeuriger, donkerder product dat ook zilverkleurige metalen elementen vervangt door zwarte in de dekselmagneet en het scharnier.

Afgezien van de esthetische veranderingen, is al het andere hetzelfde als de eerste versie. Dat omvat de rode en witte stippen op de oordopjes die het linker- en rechteroor aangeven, passend in de oplaadhouders in de hoes.

Alle functies zijn identiek aan het witte model, wat betekent dat je dezelfde 11,6 mm-drivers, drietraps ruisonderdrukking en een batterijduur tot 34 uur krijgt (inclusief de batterij in de hoes).

Zoals het geval was toen het witte model werd aangekondigd, zal Niets ervoor zorgen dat de eerste 100 paar een gelimiteerde serienummers worden, allemaal individueel gegraveerd van 1 tot 100.

Het verschil deze keer is echter dat deze beperkte oplage niet op StockX wordt verkocht. In plaats daarvan zal het op 4 december te koop zijn bij een Nothing-kiosk in Seven Dials, Covent Garden in Londen.

De reguliere online verkoop begint vanaf 13 december om 11 uur GMT, met een prijs die is vastgesteld op een zeer redelijke £ 99 GBP.

