Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat niets op het punt staat een frisse kleur toe te voegen aan het assortiment Ear 1 true wireless buds. Nadat we al een paar in het wit hebben gelanceerd, is de nieuwe kleur - niet verwonderlijk - zwart.

Dankzij verschillende stukjes informatie die opduiken uit verschillende bronnen, waaronder het bedrijf zelf, lijkt het erop dat er zeer binnenkort een aankondiging kan worden gedaan.

Op het handvat van de sociale media plaagde Niets dat "morgen iets komt". De tweet werd op 28 november gepost, wat suggereert dat er vandaag, 29 november, een beschrijving wordt gegeven.

Tijd om opgewonden te raken.

Morgen komt er iets.

Blijf kijken. pic.twitter.com/TdaShnA7eJ — Niets (@niets) 28 november 2021

Hoewel het niet expliciet staat, verwijst de toevoeging van een matzwarte bidsprinkhaan naar zijn promotionele afbeeldingen met een insectenthema naar een zwart model, vooral wanneer je de context van deze eerdere tweet toevoegt als reactie op de populaire YouTuber (en niets-inventaris) Casey Neistat.

Bovendien deelde, productieve leaker, Evan Blass voor eigen rekening een gelekte weergave van het nieuwe zwarte model. Gezien zijn bijna perfecte staat van dienst, is dat bijna net zo goed als niets zelf dat het product aankondigt.

Er is een reden waarom ik dit woord nooit gebruik... https://t.co/RqW6a6zE8z pic.twitter.com/wrgG5yEZCa — Ev (@evleaks) 25 november 2021

Het lijkt dan een bijna vastgenagelde garantie dat Nothing op het punt staat een frisse nieuwe kleur van zijn transparante toppen te lanceren. En dat is niet alles wat het bedrijf de komende maanden gaat lanceren.

Na samen te werken met Qualcomm en Essential te hebben gekocht , is het duidelijk dat de fabrikant grote plannen heeft die verder gaan dan alleen een trendy paar oortelefoons.

In een interview tijdens WebSummit onthulde mede-oprichter van Nothing, Akis Evangelidis, dat het bedrijf momenteel werkt aan vijf nieuwe producten in ontwikkeling.

Wat die producten precies zullen zijn, is moeilijk te voorspellen, maar je zou verwachten dat een smartphone niet helemaal uitgesloten is. Wat ze ook zijn, het lijkt erop dat de komende twaalf maanden erg druk zullen zijn voor het jonge bedrijf.