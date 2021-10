Niets tekent grote deal met Qualcomm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niets is niet verwonderlijk dat het zichzelf als een beetje een disruptor in de technische industrie heeft gepresenteerd sinds de raadselachtige lancering eerder dit jaar. De start-up van Carl Pei was vanaf het begin groot nieuws, maar de laatste aankondiging bevestigt dat het nauwelijks een kleine speler in het veld is.

Ten eerste gaat niets in de toekomst samenwerken met Qualcomm, om te profiteren van het veelgebruikte Snapdragon-platform van laatstgenoemde voor verbeterde connectiviteit op zijn apparaten in de toekomst.

Bovendien heeft Nothing zojuist een fondsenwervingsronde afgesloten die $ 50 miljoen aan zijn waarde heeft toegevoegd, wat laat zien hoe snel het groeit, precies zoals branchecijfers voorspelden. Deze twee nieuwtjes zorgen er samen voor dat Nothing voelt als een van de snelste challenger brands, om Peis terminologie te gebruiken, om over te stappen naar een vaste waarde in de industrie.

Ten slotte heeft Niets ook gewezen op een mijlpaal die op zijn minst een deel van de weg rechtvaardigt om deze aanhoudende hype te rechtvaardigen. De uitstekende Ear 1-oordopjes, die enorm indruk op ons maakten met hun geluidskwaliteit tegen een concurrerende prijs, hebben sinds de lancering in de zomer 100.000 stuks verzonden.

Dat is een aantal dat des te indrukwekkender wordt als je kijkt naar het ingewikkelde en beperkte bestelproces, waarbij Ear 1 op slechts een paar geselecteerde websites staat in plaats van via grotere retailers zoals Amazon.