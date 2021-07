Nothing Ear 1 is officieel: doorzichtige ANC-knoppen met een beperkt budget

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van opbouw, heeft Carl Peis nieuwe bedrijf Nothing eindelijk zijn eerste product officieel aangekondigd. Het is een paar echte draadloze oordopjes en het wordt de Nothing Ear 1 genoemd.

Dat wisten we natuurlijk al voor de aankondiging, maar nu hebben we alle details om vlees aan de botten toe te voegen van wat het bedrijf had geplaagd in de aanloop naar de lancering.

Zoals al eerder vermeld , is het ontwerp wat de Ear 1 onderscheidt van veel andere betaalbare TWS-oordopjes die momenteel op de markt zijn.

Er wordt zwaar geleund op transparantie in de materiaalkeuzes. De steel van elke oordop is transparant, zodat je door de interne circuits aan de binnenkant kunt kijken, terwijl de buitenkant is voorzien van externe microfoonafdekkingen voor ANC en spraakoproepen.

De behuizing is eveneens transparant. Je kunt dwars door het deksel naar de oordopjes kijken wanneer ze worden opgeladen, en het heeft kuiltjes die helpen die oordopjes op hun plaats te houden, en laat de fysieke magneet zien die het deksel dichthoudt.

Niets voegde ook een rode stip toe in het oplaadstation voor de rechterknop, die overeenkomt met de rode stip aan de buitenkant van de rechterknop zelf.

Wat betreft specificaties, de Ear 1 heeft vrijwel alles wat je zou willen van een modern paar echte draadloze oordopjes. Er is een grote 11,6 mm-driver waarvan niets zegt dat deze een "rijk meeslepend geluid" levert.

Er is ook ANC, dat - samen met de passieve isolatie van de zachte siliconen tips - zal helpen de hoeveelheid omgevingsgeluid te verminderen die je hoort wanneer je naar muziek luistert.

De levensduur van de batterij belooft ook behoorlijk te zijn, met meer dan vijf uur muziekweergave buiten de hoes en 34 uur inclusief de batterij in de hoes.

Bovendien kun je met snel opladen in een mum van tijd weer opladen en - als je helemaal leeg bent - kun je ofwel USB-C gebruiken om de case op te laden of draadloos opladen. Dus plak hem op een oplaadpad of gebruik omgekeerd draadloos opladen op je telefoon (als die er is) en hij wordt draadloos bijgevuld.

Elke knop heeft aanraakgevoelige bedieningselementen om verschillende functies te bedienen, zoals het afspelen en pauzeren van muziek of het inschakelen van ruisonderdrukking. Met de Ear 1-app kun je dit aanpassen en je helpen je oordopjes te vinden als je ze kwijt bent.

Nothing Ear 1 zal zeer betaalbaar zijn wanneer het beschikbaar is om te kopen met een verkoopprijs van £ 99 in het VK, $ 99 in de VS en € 99 in Europa.