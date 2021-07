Niets onthuld Ear 1 transparant case-ontwerp, samen met details over de levensduur van de batterij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nietss eerste productlancering zal zeer binnenkort plaatsvinden , en het nieuwe bedrijf van Carl Pei is niet van plan om producten uit te brengen zoals alle andere hoofdtelefoonfabrikanten. De aanpak is heel anders.

Zoals vanaf het begin is gezegd, is Nothing van plan om producten te ontwerpen met transparantie als een belangrijk ontwerpthema. Dat betekent veel doorzichtige elementen.

De eerste oortelefoons, Ear 1 genaamd, worden op 27 juli gelanceerd en nu, dankzij een interview met Cnet en StockX-lijst, hebben we een duidelijker beeld (woordspeling slechts licht bedoeld) van hoe de behuizing voor deze knoppen eruit ziet.

Zoals je kunt zien op de afbeeldingen in dit artikel, maakt de case gebruik van een volledig transparant materiaal aan de buitenkant, terwijl er aan de binnenkant twee sledes zijn: één voor elke oordop.

Het idee dat je hier je oordopjes kunt zien terwijl ze worden opgeladen, plus de rode en zwarte stippen aan de binnenkant, zou het gemakkelijk moeten maken om te weten welke knop in welke houder hoort.

Er is een vrij groot kuiltje/uitsparing op het deksel die blijkbaar is ontworpen om zowel de toppen op hun plaats te houden, als om je een plek te geven om je duim te laten rusten terwijl je hem in je hand draait. Het is dus praktisch, maar ook gewoon iets grilligs voor fidgeters om van te genieten.

Kijkend naar de vorm van de oplaadhouders, krijgen we ook een idee van het ontwerp van de oordopjes. Het lijkt erop dat er een korte steel is met oplaadpunten die aan een groter, ovaal element worden bevestigd.

Alle interne onderdelen zijn verborgen achter een puur witte, ondoorzichtige bekleding in de behuizing. Hoewel die binnenkant misschien cool is om te zien, krijgen we het gevoel dat het niet helemaal past bij Carl Peis verlangen naar een minimaal, strak ontwerp.

Andere details die in het interview met Cnet werden onthuld, zijn de levensduur van de batterij. De Ear 1 biedt een batterijduur van maximaal 24 uur met ANC ingeschakeld (inclusief de oplaadcassette) of 36 uur met ANC uitgeschakeld.

De case heeft een batterij van 570 mAh en ondersteunt draadloos opladen, dus je kunt hem op je oplaadpad leggen en opladen via Qi.

Nothing Ear 1 wordt op 27 juli officieel onthuld, waarna we een veel duidelijker beeld krijgen van de oordopjes en wat ze bieden.