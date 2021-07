Nietss nieuwste plaag onthult de prijs van Ear 1-hoofdtelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niets zet zijn OnePlus-achtige strategie voort van druppelvoedingsdetails op producten voorafgaand aan de release.

De nieuwste plaag is echter meer dan een foto, met een paar echte details over de echte draadloze in-ear-koptelefoon. De Nothing Ear 1 kost £ 99 in het VK en zal beschikken over "state of the art actieve ruisonderdrukking".

Het nieuwe bedrijf van Carl Pei belooft ook "leidende specificaties" en een "premium gebruikerservaring", wat geweldig zou kunnen zijn voor de prijs van minder dan £ 100.

Het zal ze zien concurreren met mensen als de Samsung Galaxy Buds 2 en Apples AirPods, in plaats van de Sony WF-1000XM4 .

Eerder kondigde Nothing aan dat het zijn nieuwe product zal verkopen via Selfridges in het VK, via de Smartech-outlet in het wereldberoemde warenhuis.

Het heeft ook een extreem close-upbeeld van de nieuwe toppen vrijgegeven, waaruit blijkt dat ze transparante elementen zullen bevatten.

We verwachten volledig dat er de komende week meer in onze e-mailinboxen zal vallen, terwijl het nieuwe merk zich voorbereidt op zijn officiële lanceringsevenement op27 juli 2021 .

Het wordt interessant als ex-OnePlus-baas Pei tijdens het evenement ook een extra product plaagt, of dat we alleen maar horen over, nou ja, niets.