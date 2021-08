Nokia Noise Cancelling Earbuds bieden ANC voor minder dan £ 100

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HMD Global heeft zijn Nokia- assortiment verder uitgebreid dan mobiele telefoons - het biedt nu een paar echte draadloze in-ears met ANC.

De Nokia Noise Cancelling Earbuds hebben 13 mm-drivers (één in elk oor) en zijn verkrijgbaar in zowel houtskool- als poolzeekleuren (blauw) voor slechts £ 99,99.

Zoals de naam al doet vermoeden, is actieve ruisonderdrukkingstechnologie aan boord om omgevingsgeluid te blokkeren terwijl je naar muziek luistert tijdens het woon-werkverkeer. Er is ook een transparantiemodus zodat u kunt horen wat er in uw directe omgeving gebeurt.

De oordopjes hebben een IPX5-classificatie voor water- en zweetbestendigheid, terwijl een meegeleverde USB-C-oplaadetui 20 uur afspeeltijd biedt. De oordopjes zelf bieden een batterijduur van vijf uur tussen oplaadbeurten, in totaal dus 25 uur.

Een uitlezing van de levensduur van de batterij is te vinden op de voorkant van de behuizing.

Aanraakbedieningen kunnen worden gebruikt voor het pauzeren en overslaan van nummers, en voor het beantwoorden van oproepen, en ze zijn compatibel met spraakassistenten die op uw telefoon zijn opgeslagen.

Er worden drie verschillende maten oordopjes meegeleverd (in small, medium en large).

De Nokia Noise Cancelling Earbuds zijn compatibel met iOS en Android (plus andere Bluetooth-apparaten) en zijn te vinden op Nokia.com . Ze zijn nu beschikbaar.