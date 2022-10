Motorola's concept voor oprolbare telefoons groeit als bij toverslag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Opvouwbare telefoons zijn oud nieuws, het is tijd voor oprolbare telefoons. Dat is wat iemand bij Motorola duidelijk zei bij het bedenken van dit verbluffende concept.

Dit concept van Motorola, dat werd getoond op het Tech World-evenement van moederbedrijf Lenovo, toont een telefoon die begint met een scherm van 5 inch en vervolgens uitgroeit tot iets veel groters - een iPhone 14 Pro Max-achtig monster van 6,5 inch. En het doet het allemaal zonder een vouw in zicht.

Terwijl opvouwbare telefoons meestal een lelijke vouw in het midden hebben, is daar bij een oprolbare telefoon geen sprake van. En terwijl de meeste oprolbare concepten die we hebben gezien eruit zien als kleine telefoons die veranderen in tablets, is er hier iets anders aan de hand. Motorola's aanpak is niet om een hybride toestel te maken - in plaats daarvan wil het een telefoon bouwen die in een zak kan worden gestopt en die kan uitgroeien tot een veeleisender toestel. Als je het zat bent dat je supertelefoon je zak vult en het onhandig maakt om te gaan zitten, dan is dit de toekomst voor jou.

Het is een interessante benadering die we nog niet eerder hebben gezien. Het is ook wel magisch om een telefoon te zien groeien met een druk op de knop, ook al duurt het waarschijnlijk nog een paar jaar voordat we het zelf kunnen doen. Dit is een concept, meer niet, en Motorola is nog niet klaar om het te verkopen. Maar dat was nog niet zo lang geleden ook het geval met opvouwbare telefoons en nu kunnen onder meer Samsung en Motorola niet stoppen met het maken ervan. Wie weet hoeveel opvouwbare telefoons er over vijf jaar op de markt zijn?

Misschien is Apple er dan wel aan toegekomen om een opvouwbare iPhone te verkopen.

