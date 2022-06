Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic heeft zijn nieuwste premium over-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking onthuld, en hij heet de MW75.

De MW75 hoofdtelefoon komt ruwweg drie jaar na zijn voorganger, de MW65 en is - hoewel hij een paar overeenkomsten heeft behouden - een totaal ander beest.

Zoals altijd bij Master & Dynamic ligt er een grote nadruk op design en luxe materialen zoals glas, leer, aluminium en lamsleer, allemaal gecombineerd in een poging een hoofdtelefoon te maken die er niet alleen goed uitziet, maar ook comfortabel is om te dragen.

Net als zijn voorganger zijn de oorschelpen gemaakt van massief, lichtgewicht aluminium, maar zijn ze aan de buitenkant bekleed met een ronde plaat van gehard glas.

Dit wordt omgeven door aluminium met individueel bewerkte microgaatjes, waardoor het een zeer doelgerichte esthetiek krijgt.

De hoofdband en oorkussens zijn bekleed met zacht leder en opgevuld met een royale hoeveelheid traagschuim om langdurig comfort te garanderen. Bovendien wordt hij geleverd met een met vilt beklede hoes.

Wat audio en ruisonderdrukking betreft, heeft MW75 genoeg te bieden om elke audiofan enthousiast te maken.

Elke oorschelp heeft vier microfoons om ruis te onderdrukken tijdens het luisteren naar muziek en het voeren van telefoongesprekken, en met adaptieve ruisonderdrukking kan het niveau van ruisonderdrukking worden aangepast aan het lawaai om u heen. Bovendien gaan ze ook windruis tegen.

Het geluid wordt geleverd door een paar 40mm Beryllium drivers die onder een hoek staan om het geluid recht in je oren te krijgen, terwijl Bluetooth 5.1 en aptX Adaptive ondersteuning zorgen voor een solide, vertragingsvrije verbinding.

Bovendien hebben ze een bereik van ongeveer 30 meter, zodat je je streaming-apparaat kunt laten waar het is terwijl je door het huis loopt en de verbinding niet verliest.

De batterij gaat tot 32 uur mee als ANC is uitgeschakeld of tot 28 uur als ANC is ingeschakeld en 15 minuten opladen is genoeg voor 6 uur luistertijd.

Als bonus is de hoofdtelefoon ook voorzien van on-head detectie, waardoor de muziek automatisch wordt gepauzeerd zodra de hoofdtelefoon van je hoofd wordt gehaald.

De nieuwste hoofdtelefoons van Master & Dynamic zijn vanaf 28 juni te koop en zijn verkrijgbaar in vier verschillende afwerkingen: Gunmetal/Black Leather, Silver Metal/Grey Leather, Silver Metal/Brown Leather en Black Metal/Black Leather.

Zoals je mag verwachten van een premium hoofdtelefoon, is de prijs ook premium. In de VS kost hij 599 dollar, terwijl hij in Europa 599 euro kost en in het Verenigd Koninkrijk 549 pond.

Geschreven door Cam Bunton.