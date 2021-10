Master & Dynamic betreedt de oorlog van gamingheadsets met de MG20

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic is het nieuwste prestigieuze audiomerk geworden dat zijn neus in de gaming-ruimte dompelt, en erkent de grote vraag naar hoogwaardige audioproducten om spelers verder onder te dompelen in hun games, of het nu multiplayer of singleplayer is.

De MG20-headset is verkrijgbaar in zwart of wit en neemt gemakkelijk zijn plaats in in het pantheon van de best uitziende headsets die we ooit hebben getest. Het heeft premium materialen, van magnesium oorschelpen met lamsvacht oorkussens tot de geanodiseerde aluminium volumeregelaars.

De verwijderbare boommicrofoon zorgt voor de best mogelijke spraakkwaliteit, maar er zijn ook ingebouwde microfoons zodat je hem desgewenst zonder de boom kunt gebruiken, en dat is een van de weinige functies die dit een behoorlijk aanpasbare headset maken voor dagelijks muziekgebruik .

Bluetooth-connectiviteit is hier ook, maar een USB-dongle met lage latentie is de beste keuze voor draadloos spelen op een pc of PlayStation 4- of 5-console. 7.1 surround sound betekent dat je ook een echt gevoel van onderdompeling en ruimte krijgt.

Er is een batterijduur van 22 uur op een lading, en uit onze tests tot nu toe zijn we erg onder de indruk van de bouwkwaliteit die M&D heeft gebracht. Natuurlijk hangt er een stevig prijskaartje aan - $ 449 of £ 429, waardoor het helemaal bovenaan de headsetmarkt staat.

De koptelefoon is vanaf 16 november 2021 te bestellen.