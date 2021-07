Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic heeft een nieuw paar echte draadloze apparaten aangekondigd, voortbouwend op de basis van de stijlvolle MW08 TWS-knoppen .

Het nieuwe paar - de MW08 Sport genaamd - is een beetje anders dan je gebruikelijke sport-oordopjes en brengt een aantal premium materialen en een premium prijs met zich mee.

Net als de reguliere MW08 heeft de carrosserie een sterk aluminium frame, maar de buitenkant is afgedekt met saffierglas dat Master & Dynamic "breukvast" noemt.

Zoals we van een aantal horloges en telefooncameras hebben gezien, heeft het saffierglas ook geweldige krasbestendige eigenschappen, dus deze zouden er lang onberispelijk uit moeten blijven zien.

Dat is echter niet alles. Master & Dynamic heeft een Kevlar-vezelbehuizing voor de knoppen gebouwd. En dit is niet alleen plastic dat is ontworpen om op Kevlar te lijken, het is echt Kevlar. Dat betekent dat het ongelooflijk duurzaam en lichtgewicht is.

De case biedt ook ondersteuning voor draadloos opladen, wat werkt met de meeste Qi draadloze oplaadstations. Of u kunt gebruikmaken van de nieuw aangekondigde MC100-pad van M&D als u dat wilt. Dit levert tot 10 W laadvermogen, dus laad je telefoons ook handig op.

Elk paar oordopjes wordt geleverd met vijf maten siliconen tips, plus twee maten schuimtips. Het voordeel hiervan is dat de schuimeigenschap betekent dat het goed in bijna elk oor past, waardoor het veilig blijft tijdens trainingen.

Net als de reguliere MW08 wordt geluid geleverd door grote 11 mm beryllium-drivers en is hij voorzien van Qualcomms Hybrid ANC voor ruisonderdrukking. Cruciaal - voor als je wilt horen wat er om je heen gebeurt - heeft het ook ambient-modi.

Met 12 uur muziekweergave buiten de hoes en nog eens 30 uur door de oplaadcassette, biedt de MW08 Sport indrukwekkende batterijprestaties.

Master & Dynamics MW08 Sport zal vanaf vandaag, 27 juli te koop zijn met prijzen voor de oordopjes die zijn vastgesteld op $ 349 in de VS (respectievelijk £ 329 of € 349 in het VK / Europa). Als ze zoiets zijn als de reguliere MW08, zullen de prestaties fantastisch zijn.

Wat betreft het 10W MC100 draadloze oplaadstation, dat kost $ 69 in de VS (£ 59 of € 69 in het VK / Europa).