Marshall kondigt Motif ANC en Minor III aan - twee nieuwe sets oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op dit moment als maker van koptelefoons naar de markt voor draadloze oordopjes zou kijken, zou het bij je kunnen opkomen dat iets anders dan het kopiëren van Apples portfolio een dwaasheid zou kunnen zijn. We zeggen niet dat dat Marshalls motivatie is met zijn twee nieuwe oordopjes, maar we hebben onze theorieën.

De Motif ANC en Minor III doen tenslotte meer dan een beetje denken aan de AirPods Pro en AirPods, met Marshalls ontwerpesthetiek eroverheen gesmeerd.

De Motif ANC vullen de Pro-kant van het assortiment, waardoor actieve ruisonderdrukking en een kraker, kortere stuurpen naar de tafel komen. Je krijgt aanraakbediening op elk oordopje, 4,5 uur muziek met ANC in één keer en tot 20 uur totale speeltijd inclusief het extra sap van de oplaadcase, en je kunt de case draadloos opladen.

De oordopjes hebben een IPX5-classificatie, terwijl de behuizing IPX4 beheert, dus ze zijn een goede gok op het gebied van duurzaamheid. Voor £ 169,99 onderbieden ze de AirPods Pro aan de prijskant, tenminste (ondanks deals).

squirrel_widget_6074466

Als we verder gaan met de Minor III , kun je ondertussen de invloed van de normale AirPods groot zien. Ze zijn betaalbaarder voor £ 119,99 en hebben geen ANC, met een meer ontspannen pasvorm die je audio niet zo veel isoleert.

Ze hebben echter nog steeds aanraakbedieningen en je krijgt vijf uur afspeeltijd op een lading, wat in totaal tot 25 uur betekent voordat je de case op een oplader moet plakken - hij zal ook draadloos werken als je dat liever hebt .

Beide nieuwe oordopjes kunnen nu rechtstreeks bij Marshall worden gereserveerd en worden op 30 september gelanceerd, dus ze zullen zeer binnenkort in het wild verschijnen.

