(Pocket-lint) - Logitech heeft gewerkt aan het maken van gaming oordopjes die "pro-grade draadloze" connectiviteit en high-performance audio leveren in een kleine maar aangename verpakking.

De Logitech G Fits, zoals de oordopjes heten, bieden meer dan je traditionele oordopjes. Normaal gesproken zijn in-ears gemaakt voor Bluetooth-audio tijdens het uitgaan. Maar Logitech heeft gezien dat gamers ook van oordopjes houden en voor gamen heb je een low-latency verbinding nodig waarop je kunt vertrouwen.

Deze gaming-oordopjes bieden dus alles. Je krijgt de draadloze Lightspeed-technologie van Logitech voor een verbinding met lage latentie, en Bluetooth-mogelijkheden met zowel een gaming- als een standaardmodus.

G Fits zijn compatibel met pc, Mac, PlayStation, Nintendo Switch en mobiel.

Maar wat misschien nog interessanter is, is het aanbod van Lightform custom molding voor de oordopjes. Logitech zegt dat de G Fits een custom molding ervaring bieden die je zelf in slechts 60 seconden kunt doen. Er is een app bij de oordopjes die je door het moldingproces leidt, zodat je in een mum van tijd een op jou afgestemde pasvorm krijgt.

De Lightform-technologie maakt gebruik van ingebouwde LED's die de met gel gevulde oordopjes verharden terwijl ze in je oren zitten. Ze volgen de vorm van uw oren en passen perfect voor een goede pasvorm.

De vorm en pasvorm van de G Fit oordopjes betekent ook dat je standaard uitstekende passieve ruisonderdrukking krijgt. Er is geen actieve ruisonderdrukking bij deze in-ears, maar Logitech zegt dat dat niet uitmaakt omdat de passieve onderdrukking uitstekend is. Het ontbreken van ANC kan sommigen afschrikken, maar het betekent ook een langere batterijlevensduur (ongeveer 7 uur) en een betrouwbaarder geluid.

Met behulp van de Logitech G Fits app kun je het geluid aanpassen aan je wensen. Je kunt kiezen uit verschillende EQ-instellingen voor muziek, podcasts of FPS- of RPG-games.

De G Fits bevatten ook beamforming-microfoons, zodat je met je vrienden kunt praten terwijl je gamen, terwijl je ook vervelende achtergrondgeluiden elimineert.

Deze in-ears worden eerst geleverd in de VS en zullen dan ergens in 2023 beschikbaar zijn voor de rest van de wereld. De Logitech G Fits zijn verkrijgbaar in zwart of wit.

Geschreven door Adrian Willings.