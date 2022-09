Logitech G onthult de stijlvolle en platform-neutrale Astro A30 draadloos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Astro heeft de nieuwste generatie van zijn Astro A30 draadloze gaming headset onthuld.

Dit is de eerste Astro-headset die officieel onder het Logitech-merk wordt uitgebracht en die volgens het bedrijf "platformonafhankelijk" is. Hij is ontworpen om te werken met alle soorten apparaten en alle platforms, waarbij gelijktijdige connectiviteit met meerdere apparaten een van de belangrijkste trekpleisters is.

De Astro A30 Wireless werkt met PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc, mobiel, iOS en Android. Hij maakt gebruik van Logitech G's Lightspeed draadloze technologie voor een 2,4GHz-verbinding. Je kunt de standaard USB-A dongle op pc gebruiken of een aparte USB-C dongle aanschaffen die je kunt gebruiken op pc, Nintendo Switch en je telefoon. Maar het heeft ook zowel Bluetooth als 3,5mm aansluitingen voor als je die ook nodig hebt. Met de mogelijkheid om verschillende audiobronnen te mixen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

⦁ Frequentiebereik: 20-20.000 Hz

⦁ Gevoeligheid: 105 dBSPL/mW @1kHz

⦁ Type aansluiting: USB-C

⦁ Draadloos bereik: 15 meter

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Het bedrijf zegt dat de batterij een epische levensduur heeft van meer dan 27 uur en gemakkelijk kan worden opgeladen via USB-C wanneer dat nodig is. Al kun je ook overschakelen naar een 3,5mm-aansluiting en op die manier doorgaan met gamen, zelfs als hij plat ligt.

Deze A30's zijn ook op andere manieren flexibel. De headset heeft twee microfoons. Een afneembare microfoon die je kunt gebruiken om thuis te gamen en een ingebouwde microfoon die je onderweg kunt gebruiken voor Bluetooth-telefoongesprekken.

De headset wordt geleverd met de keuze uit twee matte kleuren - Wit en Navy - en je hebt de mogelijkheid om het uiterlijk aan te passen met verwisselbare, eigen speakertags om je eigen look te creëren. Er is ook de belofte van de hele dag comfort met "cushy memory foam padding" op de oorkussens en hoofdband en handige draaibare oorschelpen met "just-right" klemkracht.

Dat is zeker veel waar voor je geld. De Astro A30 Wireless is nu verkrijgbaar voor 229 dollar of 249 euro.

Geschreven door Adrian Willings.