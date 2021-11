Koop vandaag nog de fantastische Astro A50 voor de laagste prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Astro A50 wireless is een van onze favoriete gaming headsets dankzij een geweldige mix van goed geluid, comfort en gemak.

Het is een premium headset met bijpassende functies, waaronder 2,4 GHz draadloos, een briljant oplaadbasisstation, buitengewoon comfortabele oorschelpen, Dolby-audio en zowel optische als 3,5 mm invoer- en uitvoeropties.

Dat alles heeft echter een prijs. Meestal kost de Astro A50 wireless je een oogverblindende £ 300. Deze Black Friday is echter mooi afgeprijsd met £ 100 afgeslagen.

If the Astro A50 is still a bit too rich for your blood, then not to worry as there are other deals on Astro Gaming products worth a look too. You can see the whole range in both the US and UK here:

These deals include offers on Astro's wired range too, with headsets that work on PC and console too.

Astro Gaming A40 TR-X - bespaar £ 40 / $ 50 Hoewel de korting misschien niet zo groot is, is dit nog steeds een geweldige deal op een andere fantastische headset. Als je niet van kabels houdt, is de Astro A40 zeker de moeite van het bekijken waard. Aanbieding bekijken