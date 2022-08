LG T90 Tone Free hoofdtelefoon biedt Dolby Head Tracking op al uw content

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft nieuwe Tone Free true wireless hoofdtelefoons aangekondigd, met de T90 op de vlaggenschippositie - en met een wereldprimeur.

Volgens LG is dit de eerste hoofdtelefoon die Dolby Head Tracking biedt voor alle content en alle apparaten. Dat betekent dat je kunt profiteren van head tracking, ongeacht waar je naar luistert en wat het bronapparaat is.

Het idee is om u in het midden van de audio-ervaring te plaatsen, zodat als u wegkijkt, het geluidslandschap blijft waar het is, zonder de onderdompeling te verbreken.

Het geluid blijft echter niet altijd waar het is, na 4 seconden zal het zich verplaatsen en zich met je hoofd heroriënteren, maar het betekent dat als je een game speelt en je kijkt even weg, het geluid blijft waar je het verwacht.

Dat is nog maar de belangrijkste functie, maar de T90-hoofdtelefoon heeft nog veel meer te bieden. Hij is ontworpen voor eersteklas audio en ondersteunt Snapdragon Sound, dus wanneer hij is aangesloten op een compatibel apparaat kun je profiteren van 24-bit 96kHz audio.

Er is actieve ruisonderdrukking en de belofte van geweldige prestaties van de hardware, terwijl LG's samenwerking met Meridian Audio wordt voortgezet, waarbij Meridian deze hoofdtelefoons afstemt om de audiokwaliteit te verbeteren.

Bovendien wordt de T90 geleverd met LG's UVnano case, wat betekent dat hij met UV wordt gereinigd als je hem opbergt. Het etui laadt niet alleen de oordopjes op, maar kan ook fungeren als Bluetooth-zender met behulp van het Plug & Wireless-systeem.

Hierdoor kunt u verbinding maken met bronnen die geen Bluetooth hebben, zoals een entertainmentsysteem in een vliegtuig of fitnessapparatuur, zodat u uw draadloze hoofdtelefoon toch kunt gebruiken. Hij ondersteunt ook multipoint Bluetooth-verbindingen.

LG zegt dat de hoofdtelefoon 9 uur meegaat (met ANC uitgeschakeld) en dat de hoes nog eens 20 uur meegaat.

Naast de T90 kondigt LG ook de TF7 en TF8 hoofdtelefoons aan, ontworpen voor sport.

De nieuwe hoofdtelefoons zijn vanaf eind augustus verkrijgbaar. De prijs van de T90 bedraagt $ 220 / € 229.

Geschreven door Chris Hall.