(Pocket-lint) - LG heeft een paar Tone Free echt draadloze oordopjes in beperkte oplage aangekondigd die supporters van Engeland kunnen dragen tijdens Euro 2020 en daarna.

Als officiële teamsponsor werkt LG samen met de FA om de officiële FA4 Tone Free-oordopjes te maken.

Ze hebben "England" geschreven in blauw en rood op de witte oordopjes, om de kleuren van het team weer te geven, en worden geleverd in een hoesje met het Three Lions-embleem op de voorkant.

Net als de conventionele Free Tone-oordopjes van de fabrikant, zijn de varianten in beperkte oplage afgestemd door het Britse audiomerk Meridian.

Ze ondersteunen geluidsisolatie (in plaats van ruisonderdrukking), worden geleverd met drie verschillende maten oorgels en hebben een omgevingsgeluidsmodus. Hierdoor kun je op een van de knoppen tikken om externe ruis, zoals een gesprek, beter te horen.

Ze zijn water- en zweetbestendig en worden geleverd met zes uur afspeeltijd. Dat wordt verlengd tot 18 uur door de behuizing, met nog eens twee volledige ladingen die kunnen worden opgeslagen.

De case ondersteunt ook snel opladen, met één uur afspelen beschikbaar voor de oordopjes met slechts vijf minuten oplaadtijd.

De LG FA4 Tone Free Earbuds zijn nu verkrijgbaar. Hoest £ 99,99 op en ze komen naar huis, komen naar huis, ze komen naar huis.

Geschreven door Rik Henderson.