LG kondigt aan dat Tone Free FN7 ANC toevoegt aan zijn assortiment draadloze oordopjes

(Pocket-lint) - LG heeft een nieuw paar echte draadloze in-ears toegevoegd aan zijn Tone Free-assortiment , en deze voegt toe aan de FN6 door actieve ruisonderdrukking toe te passen.

Dit nieuwe paar heet de FN7 of, om het zijn volledige naam te geven, LG HBS-FN7 en - in wezen - dit zijn in wezen de FN6 maar met ANC toegevoegd.

Dat betekent dat je siliconen oordopjes krijgt en een AirPods-achtig ontwerp met een korte schacht die naar de oordop zelf leidt, die uit je oor steekt en de antennes en externe microfoons herbergt.

Wat deze reeks in-ear oordopjes uniek maakt, is dat het oplaadetui waarmee ze worden geleverd, is uitgerust met UV-technologie om bacteriën op het oppervlak te doden.

Met behulp van ultraviolet licht wordt "99,9 procent van de E. coli en S. aureus bacteriën geëlimineerd" volgens het persbericht van LG.

De Tone Free FN7 van LG heeft drie microfoons op elke oordop die is ontworpen om externe geluiden te volgen en op te vangen om ze met een overeenkomstige frequentie te annuleren. In combinatie met de passieve noise-cancelling van de tips zorgen ze ervoor dat externe geluiden je er niet van weerhouden om van je muziek te genieten.

De stuurprogrammas zijn afgestemd door het Britse audiobedrijf Meridian en ontworpen om zuivere, gebalanceerde audio te bieden met de mogelijkheid om deze naar wens af te stemmen met de LG Tone Free-app voor Android of iOS.

Als ANC is ingeschakeld, krijgt u ongeveer vijf uur luistertijd uit de case, met nog eens drie volledige ladingen in de case. Zonder ANC krijg je ongeveer zeven uur, dus afhankelijk van of je ANC hebt of niet, zou je in totaal tot 28 uur aan muziek kunnen spelen voordat je de case moet aansluiten om hem op te laden.

LG Tone Free FN7 is vanaf het vierde kwartaal verkrijgbaar in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Geschreven door Cam Bunton.