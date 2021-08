Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De T5 II True Wireless-oordopjes van Klipsch waren enkele van de allerbeste oordopjes die we in lange tijd hadden gebruikt toen we eerder dit jaar evalueerden, en we hadden maar een paar punten waarop we dachten dat er verbeteringen konden worden aangebracht.

Het lijkt erop dat Klipsch niet op zijn handen heeft gezeten - die punten zijn al aangepakt in de vorm van de nieuwe T5 II True Wireless ANC. Zoals de naam al doet vermoeden, is de grote toevoeging actieve ruisonderdrukking (ANC), waardoor de oordopjes veel breder bruikbaar zullen zijn tijdens reizen of werken.

Bovendien heeft Klispch een breed scala aan gebarenbedieningen ingebouwd met behulp van een systeem van Bragi. Hiermee kun je de oordopjes bedienen met hoofdbewegingen zoals knikken en schudden, allemaal contextueel geactiveerd. Dat klinkt behoorlijk funky en we zullen moeten zien hoe het werkt, maar het zou wel eens nuttig kunnen zijn.

Het toevoegen van die verbeteringen aan het toch al uitstekende geluidsprofiel van de oordopjes zou een behoorlijk speciale combinatie moeten opleveren, hoewel het ook een behoorlijke prijsstijging met zich meebrengt tot £ 379 / € 439 / $ 349 wanneer het in september wordt uitgebracht.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Ten slotte maakt Klispch ook optimaal gebruik van een samenwerking met McLaren om een speciale editie van de oordopjes uit te brengen die iets luider en trotser is, met die kenmerkende oranje kleur. Het wordt ook geleverd met een op maat gemaakte dubbele draadloze oplader.

Of dat genoeg is om je te overtuigen, kunnen we niet zeggen, maar de basisversie van de T5 II True Wireless ANC staat op de radar voor later dit jaar.

squirrel_widget_3816641