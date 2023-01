Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - JBL heeft op CES 2023 een hele reeks nieuwe true wireless earbuds aangekondigd.

Zowel de JBL Tune als de JBL Vibe serie zijn uitgebreid met een trio van true wireless opties.

Je kunt kiezen uit buds, open sticks en gesloten sticks, dus wat je voorkeur ook is, JBL heeft een set voor je.

De JBL Tune-serie is voorzien van JBL Pure Bass-geluid met actieve ruisonderdrukking en slimme omgevingstechnologieën voor de perfecte luisterervaring.

Ze ondersteunen ook Bluetooth multipoint collectie, zodat u kunt schakelen tussen twee apparaten op de vlieg zonder opnieuw te koppelen.

De specificaties verschillen enigszins afhankelijk van de gekozen stijl, maar de hele serie wordt gelanceerd voor een prijs van 99,95 dollar en is vanaf juni 2023 verkrijgbaar in zwart, blauw of wit.

De JBL Vibe-serie heeft een batterijduur van 32 uur (8 uur stand-alone) en is opnieuw verkrijgbaar in drie verschillende stijlen.

U krijgt ook IP54 water- en stofbestendigheid en een lichtgewicht ergonomische pasvorm voor de hele serie.

De Vibe-serie oordopjes biedt ook slimme omgevingstechnologie, om je bewust te blijven van je omgeving, en VoiceAware, waarmee je naar je eigen stem kunt luisteren tijdens telefoongesprekken.

De Vibe Buds, Beam en Flex zijn vanaf februari 2023 verkrijgbaar in zwart of wit, over prijzen wordt nog niets gezegd.

Last but not least kondigde JBL zijn Endurance Peak 3 work headphones aan, met verbeterde waterdichtheid en batterijduur.

Met een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid biedt de Endurance Peak 3 serieuze gemoedsrust, in staat om zowel zoet als zout water gedurende 30 minuten te doorstaan.

Je krijgt ook een indrukwekkende batterijduur van 50 uur per lading of 10 uur zonder de case.

"We zijn voortdurend op zoek naar duurzaamheid en comfort voor onze consumenten en de JBL Endurance Peak 3 is precies dat - perfect voor elke activiteit", aldus Dave Rogers, President van Harman Lifestyle Division.

De JBL Endurance Peak 3 zal op 19 februari 2023 te koop zijn voor $99,95 in zwart of wit.

