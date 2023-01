Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De markt voor gaming headsets en oordopjes is concurrerender dan ooit, met talloze merken die proberen de strijd om je oren te winnen terwijl je speelt.

Een manier om dit te doen is te streven naar een USP die andere headsets niet kunnen of niet bieden, en dat lijkt dit jaar de aanpak van JBL te zijn voor haar Quantum line-up.

Op CES 2023 toont het bedrijf zijn vernieuwde aanbod, met nieuwe headsets voor zowel Xbox als PlayStation die voorzien zijn van wat het "QuantumSPATIAL 360 immersive audio" noemt.

Dat betekent in feite head-tracking die je audio centraal houdt, zelfs als je je hoofd beweegt - iets dat de afgelopen jaren in veel hoofdtelefoons zat, maar niet in veel headsets.

Dit geldt alleen voor de beste headsets die worden uitgebracht - de Quantum 910X/P kost maar liefst 299,95 dollar.

Andere nieuwe modellen zijn natuurlijk verkrijgbaar voor lagere prijzen, maar wij zijn meer geïnteresseerd in de JBL Quantum TWS Air, een nieuw paar echt draadloze oordopjes met een meegeleverde gaming dongle.

Dat levert hen low-latency feedback op voor slechts 99,95 dollar, wat onder sommige rivalen van bijvoorbeeld HyperX ligt, zij het slechts een beetje.

De TWS Air werkt met Switch, PlayStation en Android-apparaten, maar niet met Xbox. Acht uur batterijduur betekent dat ze solide zijn voor een lange sessie, en de mogelijkheid om de dongle in de koffer op te bergen is een geweldige oproep van JBL.

Max Freeman-Mills