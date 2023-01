Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - JBL brengt zijn echte draadloze oordopjes met 's werelds eerste slimme oplaadcase naar de VS.

Eerst aangekondigd voor Europa op IFA in augustus 2022, komen de JBL Tour Pro 2 in-ears met een case die kan worden gebruikt om nummers af te spelen, oproepen te ontvangen en berichten en meldingen te zien op zijn 1,45-inch LED-touchscreen. Dit betekent dat je niet naar een aangesloten telefoon hoeft te kijken om tal van functies uit te voeren.

De buds hebben een dynamische driver van 10 mm voor elk oor en kunnen Hi-Res Audio afspelen. Ze ondersteunen Bluetooth 5.3 en LE Audio en zijn voorzien van JBL's eigen ruimtelijke geluidstechnologie.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

ANC is aan boord om ongewenste omgevingsgeluiden te blokkeren en er zijn zes microfoons in de oortelefoons voor duidelijkere telefoongesprekken. De batterij zou tot 40 uur meegaan, waarvan 10 uur in de oordopjes en nog eens 30 uur in het etui. Het is 8 + 24 met ANC geactiveerd.

Snelladen geeft 4 uur afspeeltijd voor slechts 15 minuten opladen.

Ook de JBL Tour One M2 over-ears komen naar de Verenigde Staten. De draadloze hoofdtelefoon beschikt over wat de fabrikant zijn beste ANC-technologie ooit noemt.

De hybride True Adaptive ANC-technologie past zich in realtime aan je omgeving aan en geeft je dus de beste audio-ervaring, afhankelijk van waar je bent.

Ze worden geleverd met 50 uur batterijduur zonder ANC, 30 uur met, en slechts 10 minuten opladen geeft je tot 5 uur afspelen.

De JBL Tour Pro 2-oordopjes zijn komend voorjaar in de VS verkrijgbaar in de kleuren zwart en champagne, voor 249,95 dollar. De Tour One M2-hoofdtelefoon is ook verkrijgbaar in dezelfde kleuren en op hetzelfde moment, maar dan voor 299,95 dollar.

Geschreven door Rik Henderson.