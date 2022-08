Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - JBL heeft twee paar hoofdtelefoons aangekondigd in de vorm van de Tour Pro 2 true wireless earbuds en de Tour One M2 over-ear hoofdtelefoon.

Bij de JBL Tour Pro 2 gaat het echter niet alleen om de draadloze oordopjes en de functies die ze bieden. Ze zijn de eersten die ook iets extra's doen met hun oplaadetui, met een 1,45-inch LED-touchscreen aan boord.

Met het touchscreen van de smart case kun je je muziek beheren, je oordopjes aanpassen en oproepen, berichten en meldingen van sociale media ontvangen, in realtime, zonder je telefoon aan te raken.

Wat de oordopjes zelf betreft, beschikken de Tour Pro 2 over adaptieve ruisonderdrukking met aanpasbare ANC en omgevingsgeluid, JBL Spatial Sound, zes microfoons voor heldere gesprekken en zijn ze compatibel met Bluetooth 5.3 en LE Audio.

Ze zijn voorzien van 10 mm dynamische drivers, een aanpasbare geluidservaring met Personi-fi 2.0 en ze beloven 10 uur muziek afspelen, met 30 uur extra in de slimme oplaadcase.

De JBL Tour One M2 over-ear hoofdtelefoon combineert True Adaptive ANC van het bedrijf met JBL Pro-afgestemde 40 mm dynamische drivers. Ze hebben vier microfoons, maar ze hebben ook Bluetooth 5.3 en LE Audio, evenals JBL Spatial Sound.

De Tour One M2 biedt 50 uur muziekweergave, of 30 uur met ANC ingeschakeld.

De JBL Tour Pro 2 en JBL Tour One M2 zijn vanaf januari 2023 verkrijgbaar in de kleuren Black en Champagne. De JBL Tour Pro 2 gaat 249 euro kosten, terwijl de Tour One M2 299 euro gaat kosten.

Geschreven door Britta O'Boyle.